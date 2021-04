3. Liga : Alles eine Sache der Kontinuität

WITTLICH Der Kader der Wittlicher Drittliga-Handballerinnen bleibt zusammen, regionale Talente sollen weiter integriert werden. Die Vorbereitung startet am 7. Juni.

Erst als souveräner Tabellenführer aus der RPS-Liga in die 3. Liga aufgestiegen, dort nach zwei Partien ungeschlagen – aber dann erst ab November 2020 Aussetzung und im Frühjahr 2021 Abbruch der Saison – das ist die Kurzbilanz der HSG Wittlich der vergangenen zwölf Monate. Gerne hätte der Drittligist seine führende Rolle im Frauenbereich der Region und als höchstklassiger Verein des Handballverbands Rheinland auf dem Feld gezeigt. Doch nach dem 23:20 über Leverkusen II und dem Remis gegen den 1. FC Köln hatte die Corona-Pandemie die Hoffnungen der Wittlicherinnen auf einen regulären Spielbetrieb zunichte gemacht – auch wenn es keine Absteiger gibt und die HSG ab September weiter in der 3. Liga startet.

Mit der Saisonvorbereitung beginnt die HSG am 7. Juni, geplant sind auch Trainingsspiele, soweit dies die Pandemie zulässt. Der Kader bleibt im zweiten Drittliga-Jahr gleich: „Personelle Kontinuität ist einer der wichtigsten Schlüsselfaktoren unserer Ausrichtung und hat uns auch in der Vergangenheit ausgezeichnet. So lässt sich nachhaltige Qualitätssteigerung erreichen. Die Mannschaft hat zum letztjährigen Saisonstart schon gezeigt, dass sie in der Liga konkurrenzfähig ist. Das wollen wir auch in der kommenden Saison zeigen“, sagt Thomas Feilen, der einigen HSG-Nachwuchsspielerinnen zutraut, den Sprung zu schaffen. Zudem schließt der Trainer „punktuelle Neuzugänge“ nicht aus: „Derzeit laufen hier vereinzelt Gespräche, konkret ist aber noch nichts.“