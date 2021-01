Nationalspieler : Später Corona-Schock: Handballer Golla positiv getestet

Johannes Golla (l) bei der WM in Ägypten in Aktion. Foto: Sascha Klahn/dpa

Flensburg Bei der Weltmeisterschaft in Ägypten sind Deutschlands Handballer gesund geblieben. Kaum sind sie in der Heimat, gibt es einen Corona-Fall.

Später Corona-Schock für die deutschen Handballer: Wenige Tage nach der Rückkehr von der Weltmeisterschaft in Ägypten ist Nationalspieler Johannes Golla von der SG Flensburg-Handewitt positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der 23 Jahre alte Kreisläufer befindet sich in häuslicher Quarantäne und wird dem deutschen Vizemeister vorerst fehlen. Dem Deutschen Handballbund liegen derzeit keine Erkenntnisse vor, wann und wo eine Infektion stattgefunden haben könnte, teilte der Verband mit. Man habe die komplette WM-Delegation über den Fall informiert und stehe im engen Austausch mit den Nationalspielern und deren Vereinen. Weitere positive Corona-Fälle sind bislang nicht bekannt. Alle bisherigen Testergebnisse seien mit Ausnahme von Golla negativ, hieß es.

Die DHB-Auswahl war nach dem vorzeitigen Aus in der Hauptrunde am 26. Januar aus Ägypten zurückgekehrt. Golla war ebenso wie der Rest der Nationalmannschaft vor der Abreise aus Kairo und bei der Ankunft in Deutschland getestet worden. Diese Ergebnisse waren nach Angaben seines Clubs beide negativ.