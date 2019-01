später lesen Handball-Nationalmannschaft Spaßfaktor Heinevetter: Die Nummer zwei sorgt für gute Laune FOTO: Soeren Stache FOTO: Soeren Stache Teilen

Silvio Heinevetter hörte gar nicht mehr auf zu scherzen. Als der Torhüter der deutschen Handballer vom „Pipi in den Augen“ beim Einlaufen in die WM-Arena in Berlin sprach, musste Bundestrainer Christian Prokop das erste Mal schmunzeln. Von Nils Bastek und Eric Dobias, dpa