Basisstützpunkt beginnt Basisstützpunkttraining der männlichen Jugend 2011 der Spielbereiche Mosel/Eifel und Nahe/Hunsrück

Der Spielbereich Mosel/Eifel lädt in Absprache mit Trainerin Frederike Engel auch Spieler des Spielkreises Nahe/Hunsrück zu den Basisstützpunkttrainingseinheiten der männlichen Jugend des Jahrgangs 2011 ein. Die Trainingseinheiten finden zu folgenden Zeiten in der Sporthalle der Bereitschaftspolizei Wengerohr statt:

Sa. 09.09.2023 von 9.45 Uhr - 12 Uhr

So. 24.09.2023 von 9.45 Uhr - 12 Uhr

So. 08.10.2023 von 9.45 Uhr - 12 Uhr

So. 21.10.2023 von 9.45 Uhr - 12 Uhr

Sa. 04.11.2023 von 9.45 Uhr - 12 Uhr