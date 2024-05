Handball E-Jugend Mini- EM 2024 Handball E-Jugend Mini- EM 2024 in Daun

Am Samstag, 04.05.2024 fand in der Dauner Wehrbüschhalle die Hauptrunde der diesjährigen Handball-Mini-EM für die E-Jugenden statt. Der TuS 05 Daun durfte an diesem Tag das Land Estland vertreten. Weiter spielten die beiden Wittlicher Mannschaften für die Länder Schweiz und Litauen sowie die HSG Mertesdorf-Ruwertal für Polen. Unsere gemischte E-Jugend (es mussten stets mindestens 2 Mädels auf dem Feld stehen) präsentierte sich in einer starken Teamleistung, was sich folglich auch in den Spielergebnissen zeigte. Sicher haben auch die spontan von einer Spielermutter gestalteten Trikots geholfen, um das Turnier so erfolgreich zu beenden.