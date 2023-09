Handball Verbandsliga Männer startet in die neue Saison Ralf Martin, Trainer der DJK/MJC Trier tippt den ersten Spieltag

Auch hier gibt es für mich von der Papierform her einen glasklaren Favoriten, die HSG Hunsrück. Sie gilt auch dieses Jahr wieder als der große Favorit auf den Titel und wird wohl alles daransetzen, diesen auch zu gewinnen. Mit Schweich kommt aber eine Mannschaft, die, mit kompletten Kader jeder anderen Mannschaft das Leben schwer machen kann. Die Achse Rosch/Karrenbauer machen jeder Mannschaft das Leben schwer. Diese Beiden in den Griff zu bekommen wird wohl oberstes Ziel der Hunsrücker sein. Am Ende gehe ich aber von einem Heimsieg aus.