1. Spieltag Verbandsliga West 23/24 - 16./17.9.23 Ruwertal HSG mit Auftaktsieg gegen Obere Nahe

Favoritensieg im Ruwertal! Den besseren Start in die Begegnung erwischte die Mannschaft von Gastgebertrainer Kai Kinzig, die nach der 3:1 Führung den Ausgleich der Gäste hinnehmen musste. Doch dann setzte sich das Ruwertal Team wieder ab, zog über 10:6 (23.) dem klaren 14:9 Pausenstand entgegen. Den Start in die zweite Hälfte verpennten die Ruwertaler und so nahm Kinzig beim 14:11 (32.) die frühe Auszeit! Die zweite Hälfte blieb spannend! Zwar setzten sich die Gastgeber zwischenzeitlich auf fünf Tore zum 21:16 (46.) ab, doch Tor um Tor kämpften sich die Gäste wieder ins Spiel zurück und waren beim 26:24 (56.) dabei, die spannenden Schlussminuten einzuläuten. Das Kinzig Team spielte jetzt die Erfahrung aus und machte beim 29:25 zwei Minuten vor dem Ende den Deckel drauf. „Ein durchwachsenes Spiel meiner Mannschaft, mit dem ich dennoch zufrieden bin. In der ersten Hälfte kontrollierten wir das Spiel, hatten aber nach dem Wechsel keinen Zugriff mehr in der Abwehr und spielten unkonzentriert im Angriff. So nahm ich früh die Auszeit, die aber wenig fruchtete. Wir kassierten unnötigen Zeitstrafen wegen Meckerns und so wogte das Spiel hin und her. Am Ende ein wichtiger Sieg, bei dem wir gesehen haben, dass wir einfach geduldiger sein müssen und noch einiges bei der zweiten Welle zu verbessern haben“, resümierte Kinzig. „Mit der Besetzung haben wir heute kein schlechtes Spiel gemacht. Leider konnten wir in der ersten Hälfte im Angriff keinen Druck aufbauen und lagen deshalb so deutlich zurück. Nach dem Wechsel haben wir uns dann gesteigert, sind immer wieder mit dem Verbund und nicht mit Einzelaktionen in den gegnerischen Deckungsverband gegangen. Es war ein jederzeit faires Spiel unter der guten Leitung von Fred Lauterbach und Klaus Wenner“, lobte Gästecoach Christian Wagner.