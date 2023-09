2. Spieltag Verbandsliga West Trierer MJC gewinnt torreiches Spiel bei Obere Nahe - Igel setzt sich gegen Gerolstein durch - Saarburg überrascht gegen Ruwertal HSG

Am Ende wurde es der erwartete Favoritensieg der Trierer MJC bei der Oberen Nahe nach einem offenen Schlagabtausch. Die Mannschaft von Trainer Ralf Martin feiert damit den zweiten Saisonsieg, setzte gleich mit der 1:5 Führung (6.) ein erstes Ausrufezeichen, doch dann waren die Gastgeber wach und kämpften sich auf 5:7 (9.) heran. Diese zwei Tore Führung bauten die Gäste wieder auf 6:11 (15.) aus, verteidigten jetzt ihre klare Führung bis zum Pausenpfiff. Hoffnung keimte bei den Gastgebern auf, als das Team von Christian Wagner auf drei Tore zum 20:23 (35.) verkürzte, ehe die Gäste sich wieder fingen und über 22:28 (39.) die Verhältnisse wieder geraderückten und jetzt ihre Führung konsequent bis zum Abpfiff verteidigten. „20 Tore in der ersten Hälfte sind schon bitter! Diesem Rückstand laufen wir nach dem Wechsel immer hinterher. Entscheidend war unser Rückzugsverhalten in den ersten 10 Minuten der Begegnung, in denen wir keinen Zugriff auf die Angreifer der Gäste bekamen. Die zweite Hälfte lief dann besser, wir hatten vor allem die zweite Welle der Trierer jetzt besser im Griff, liefen aber weiter der Trierer Führung hinterher. Unter dem Strich ein faires Spiel“, lobte HSG Spielertrainer Christian Wagner. „An der Abwehrleistung müssen wir arbeiten. 33 Gegentore sind einfach zu viel, doch das wissen die Jungs selbst. 39 Tore werfen wir nicht jedes Spiel. Doch die Jungs von der Obere Nahe haben in der zweiten Hälfte das Tempo mitgespielt, dass meine Mannschaft konsequent über die ganze Spielzeit gegangen ist. Wir wollten defensiv stehen, haben das auch in den ersten 15 Minuten getan, wollen die Abstände nicht zu groß werden lassen. Allerdings wurde dann alles über Bord geworfen. Obere Nahe war der erwartet schwer zu spielende Gegner! Mit dem Spiel bin ich sehr zufrieden, wir haben da weitergemacht, wo wir gegen Igel aufgehört haben. Bei uns hat Dennis- Aron Gillmann in der ersten Hälfte ein starkes Spiel auf Linksaußen gemacht“, lobte MJC Coach Ralf Martin.