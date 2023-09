2. Spieltag in der Verbandsliga West Igels Trainer Heiner Mainz tippt den zweiten Spieltag

Noch steht hinter dem Einsatz unseres Torwartes Simon Stein ein großes Fragezeichen und ich glaube nicht, dass er auflaufen kann. Allerdings werden wir im Rückraum wieder besser als im Auftaktspiel besetzt sein. Der Gast ist für seine Auswärtsschwäche bekannt, doch in dieser Saison traue ich den Eifelanern durchaus mehr zu als in der abgelaufenen Saison. Ich schätze Gerolstein hoch ein und wir müssen schon an unsere Grenze gehen und an die Leistung der zweiten Hälfte gegen die MJC anknüpfen, um die Halle als Sieger zu verlassen. Wir bauen auf die Unterstützung unserer Fans und die Heimstärke meiner Mannschaft.