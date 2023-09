3. Spieltag Verbandsliga West Frank Staskewitz, Trainer der HSG Hunsrück II tippt den kommenden Spieltag

Den dritten Spieltag tippt Frank Staskewitz, Trainer der HSG Hunsrück II: „Unser Start ist sicher nicht so, wie wir uns das erhofft haben. Doch es ist erklärbar, da wir Torwart und Rechtsaussen an die erste Mannschaft abgeben mussten und noch in der Findungsphase sind. Wir brauchen einfach noch Zeit und ich habe uns sowieso nicht in der Favoritenrolle gesehen. Hier geht mein Tipp ganz in Richtung DJK/MJC Trier, die erneut eine starke Truppe ins Rennen schicken kann. Wenn wir in Tritt kommen, haben wir ein gutes Team. Im letzten Spiel war eine Steigerung unverkennbar, aber vor allem die Spieler sind noch nicht zufrieden. Von Spiel zu Spiel wollen wir uns steigern“, sagt der HSG Coach.