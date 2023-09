3. Spieltag Verbandsliga West 30.9./1.10.23 Trierer MJC tut sich gegen Saarburg schwer

Die neuformierte Saarburger Mannschaft, die zudem noch auf ihren Routinier Galabov verzichten musste, überraschte nicht nur in den Anfangsminuten beim Favoriten in Trier, der ebenfalls auf wichtige Stammspieler verzichten musste und hielt die Begegnung bis 8:8 (15.) völlig ausgeglichen. Erst jetzt lief es im Trierer Spiel besser und die Mannschaft von Trainer Ralf Martin schien über 14:10 (22.) das Spiel jetzt in den Griff zu bekommen. Doch die Gäste hielten dagegen, kämpften sich bis zur Pause auf 17:17 heran und setzten damit ein erstes Ausrufezeichen. Ausgeglichen dann auch der Beginn der zweiten Hälfte, in der die Fortunen sogar beim 18:19 (35.) in Führung gingen. Jetzt war es an den Trierern, eine Reaktion zu zeigen und die kam auch. Mit drei Treffern in Folge drehe das Martin Team die Begegnung zum 21:19 (39.), konnte sich aber erst beim 24:21 (42.) wieder deutlicher absetzen. Über 26:22 (45.) wurde dann das Martin Team endlich seiner Favoritenrolle gerecht, baute die Führung bis auf 33:26 (50.) aus und hatte das Spiel zu diesem Zeitpunkt entschieden. Am Ende ein torreiches Spiel mit dem besseren Ausgang für den Favoriten! „Wir haben uns schwer getan und und ich hatte meinen Jungs vor dem Spiel gesagt, dass mit Saarburg und nächste Woche Schweich zwei unbequeme Mannschaften haben werden, die uns an einem guten Tag, das Leben richtig schwer machen können. Im Angriff kamen wir dank unseres schnellen Spiels zu vielen Toren, doch erneut haben wir einfach zu viele Gegentore kassiert. Dabei hatten wir wenig Zugriff in der ersten Hälfte auf die gegnerischen Angreifer, fanden keine richtige Mischung zwischen defensivem Abwehrverhalten und dem frühzeitigen Attackieren der Rückraumspieler. Saarburg hat in den ersten 15 Minuten der zweiten Hälfte dann in der Konzentration nachgelassen und wir bekamen das Spiel besser in den Griff. Am Ende ein Arbeitssieg für uns, bei dem uns Saarburg das Leben lange schwer gemacht hat. Derzeit leben wir von unserem schnellen Spiel und der Angriffseffektivität. Leider schied bei uns David Wild mit Verdacht auf Nasenbeinbruch aus und musste ins Krankenhaus. Zum zweiten Mal in diesem Jahr“, resümierte MJC Coach Ralf Martin. „Ich bin stolz auf meine junge Mannschaft, die heute ohne etatmäßigen Kreisläufer auskommen musste. 45 Minuten haben wir mitgehalten, dann wurde der Trierer Vorsprung zu groß und wir haben der fehlenden Erfahrung Tribut zollen müssen. Doch auf diese Leistung können wir aufbauen“, lobte der Spielertrainer der Gäste, Keven Ponton.