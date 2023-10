kann der HSC Schweich auch den nächsten Favoriten ärgern? Schweichs Trainer Andreas Rosch tippt den kommenden Spieltag

Vor der Saison habe ich in meinem Vorbericht auf die Meisterschaftsfavoriten HSG Hunsrück II, HSG Wittlich und der MJC Trier festgelegt. Das wir diese 3 Mannschaften auch in dieser Reihenfolge zu Saisonbeginn als Gegner haben bzw. hatten wusste ich damals noch nicht und wenn mir da einer gesagt hätte, dass wir mit 4:0 Punkten gegen HSG Hunsrück II und HSG Wittlich starten hätte ich es sicher nicht geglaubt. Wir haben einfach im Moment eine unglaublich gute Stimmung in der Mannschaft und mit Tim Karrenbauer und Alex Quary haben wir zwei Spieler dazu gewonnen die der Mannschaft richtig guttun. Die MJC verfügt auch in diesem Jahr über eine sehr starke Truppe und wird am Saisonende sicherlich unter den ersten Drei der Tabelle zu finden sein. Wir werden versuchen den Schwung aus den beiden gewonnen Auftaktspielen mitzunehmen und hoffen auf eine gute Zuschauerkulisse am Sonntagabend in Schweich. Leider fehlt am Sonntag Tim Karrenbauer urlaubsbedingt. Ansonsten hoffe ich auf den kompletten Kader und den Spielausgang sehe ich völlig offen.