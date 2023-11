Verbandsliga Männer 25.11.23 Hunsrück Reserve endlich mit genügend Selbstvertrauen

Die Trierer sind nach der Niederlage vorerst aus dem Titelrennen raus, die Hunsrücker kehren mit dem Heimspielerfolg in die Erfolgsspur zurück! Ein Spiel auf Augenhöhe entwickelte sich in der Hirtenfeldhalle zwischen der Hunsrück Reserve und der MJC aus Trier und in den Anfangsminuten wechselten die Führungen hin und her. Erstmals gelang den Gastgebern beim 8:6 (16.) eine zwei Tore Führung, postwendend gelang den Trierer der Anschlusstreffer, doch die Führung gab die HSG in der ersten Hälfte nicht mehr ab, ging mit dem ein-Tore-Vorsprung in die Kabine.