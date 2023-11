Hunsrücker Mädels setzten sich in Bitburg knapp durch (weibliche C) Männlicher A der DJK St. Matthias fehlt noch die Cleverness

Rheinlandligen Jugend

Männliche A

TV Bad Ems – DJK St. Matthias 36:34 (19:18)

In einem umkämpften Spiel verliert die DJK St.Matthias knapp mit 36:34 (19:18) in Bad Ems. Über den gesamten Spielverlauf war die Partie ausgeglichen. Erstmals nach 22 Minuten konnten sich die Gastgeber leicht absetzen und mit 16:13 in Führung gehen. So ging es mit 19:18 in die Pause. Dann begann sich die Partie zu drehen und Mattheis ging erstmalig mit 24:25 (42.) in Führung. Nach 55 Minuten führten die Trierer sogar mit 32:34. Doch in den letzten 5 Minuten drehte Bad Ems das Spiel mit einem 4:0 Lauf und stellte den Endstand von 36:34 her. „Insgesamt bin ich zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Das war der nächste Schritt nach vorne. Wir konnten heute wieder auf unser Tempospiel bauen, was uns viele einfache Tore einbrachte. Außerdem konnte wir uns auch im Positionsangriff gute Chancen herausspielen. Leider waren wir in der Abwehr manchmal nicht gut positioniert und ließen uns zu einfach rausziehen. Mit unserem Torwart Aron, hatten wir, insbesondere in der 2. Halbzeit, einen hervorragenden Rückhalt. Die Art und Weise wie wir das Spiel am Ende noch verlieren ist sehr ärgerlich und zeigt das uns in solchen Situationen noch die nötige Cleverness fehlt“, meint Trainer Tobias Ernzerhoff.