Mattheis Trainer Olli Kammann tippt den Spieltag Mattheis will Schwung vom MJC Spiel mit nach Igel nehmen

Für uns gilt es in den nächsten Wochen Punkte für unser Ziel Nichtabstieg zu sammeln. Mit Igel haben wir das nächste Derby gegen eine gut trainierte und erfahrene Verbandsligamannschaft, gegen die es sehr schwer wird. Hoffentlich können wir den Schwung aus dem Spiel gegen die MJC mitnehmen und wieder ein starkes Spiel machen. Am Ende entscheidet die Tagesform, am liebsten aber ein Heimsieg!