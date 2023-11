Gerolstein mit klarem Heimspielerfolg Mattheis war auch gegen Igel lange an der Überraschung dran

Überraschung auf der Gerolsteiner Bank! Neben Trainer Sandro Baumanns nahm dort auch die ehemalige MJC Spielerin und Trainerin Maja Zrnec Platz, die in dieser Woche in Gerolstein im Training dabei war. Die Gastgeber setzten sich nach dem 5:4 (9.) mit drei Treffer in Folge ab, baute die Führung gegen einen desolat spielenden Saarburger Deckungsverband auf 15:6 (26.) aus und lag zur Pause schon deutlich in Führung. Eine Standpauke setzte es dann in der Saarburger Kabine, den nach dem Wechsel stand eine andere Saarburger Mannschaft auf dem Platz, die die zweite Hälfte für sich entschied. Doch in keiner Phase war der klare und verdiente Gerolsteiner Erfolg in Gefahr. „Heute haben wir das, Spiel in der Abwehr gewonnen, danke an Maja Zrnec die am vergangenen Mittwoch unsere, Abwehr in einer Trainingseinheit sortiert und organisiert hat. Mega Kompliment an das Team das in dieser kurzen Zeit die Vorgaben von Maja umgesetzt hat. Wir hatten heute beinahe mehr Trainer als Team. Das erklärt auch, warum wir in der 2.Halbzeit leider etwas nachgelassen haben. Ich denke die Jungs werden heute gut schlafen. Das Maja zum Coaching da war, bringt nicht nur die Spieler weiter sondern auch mich als Trainer weiter, danke Maja“, sagte SVG Coach Baumanns. „Ein desolater Auftritt meiner Mannschaft in der ersten Hälfte, in der wir unsere schwächste Saisonleistung gezeigt haben. Wir fanden nie zu unserem Spiel, hatten keinen Spielfluss! In Abwehr und Angriff fehlte uns die Abstimmung und die Lösungen. In der Pause haben wir den Spielstand für uns im Kopf auf 0:0 gestellt und zeigten dann ein anderes Gesicht, gewannen sogar die zweite Halbzeit,“ resümierte Saarburgs Spielertrainer Keven Ponton.