Spitzenspiel zwischen DJK/MJC Trier und HSG Wittlich Wittlichs Spielertrainer Nico Weber tippt den kommenden Spieltag

HSG Obere Nahe – DJK St. Matthias (Samstag, 20 Uhr, Stadenhalle Tiefenstein)

Dieses Spiel wird in der Abwehr entschieden. Die beiden Angriffsreihen halte ich für ähnlich gefährlich. Beide Mannschaften haben 1 gegen 1-starke Spieler, die permanent die Nahtstellen der gegnerischen Abwehr attackieren. Die DJK verdichtet diese jedoch oft besser, da sie agiler in der Deckung sind und als Verbund insgesamt etwas kompakter verteidigen. Daher gehe ich von einem Torreichen Spiel aus, bei dem St. Matthias am Ende die Punkte entführt.