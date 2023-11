Verbandsliga Männer 18./19.11.23 Igel mit klarem Erfolg über Hunsrück II weiter an der Tabellenspitze

Mit einem so deutlichen Sieg des HSC Igel im Spiel gegen die stark eingeschätzten Hunsrücker hatte wohl keiner gerechnet. Am Ende setzte sich das Team von Trainer Heiner Mainz deutlich gegen die Gäste durch und verteidige so die Tabellenführung. Guter Start für die Gäste aus dem Hunsrück, die mit zwei Treffern von Luca Bach mit 0:2 in Führung gingen. Jetzt erst wachten die Gastgeber auf, kamen durch drei Treffer in Folge zur ersten Führung beim 3:2 (3.). Ab diesem Zeitpunkt verlief die Begegnung bei wechselnden Führungen ausgeglichen und erst nach dem 9:9 (20.) gelang es der Mannschaft von Trainer Heiner Mainz, sich mit zwei Toren in Folge auf 12:9 (24.) abzusetzen und jetzt zog Gästetrainer Frank Staskewitz die Reißleine und legte die grüne Karte auf den Zeitnehmertisch. Doch Igel legte nach, ging sogar mit vier Toren beim 14:10 (26.) in Führung, brachte diese Führung in die Kabine. Die vier Tore Führung verteidigte das Mainz Team nach dem Wechsel über 17:13 (33.), baute den Vorsprung dann kontinuierlich über 22:15 (41.) aus und hatte beim 27:17 (50.) die erste 10 Tore Führung und damit den Sack frühzeitig zugemacht. Am Ende feierten die Gastgeber nicht nur ihren klaren Erfolg, sondern melden mit diesem Erfolg wieder ernsthaften Chancen auf den Titel an! „Eine verkrampfte erste Halbzeit in einem insgesamt fairen Spiel, in dem ich die Hunsrücker Jungs stärker eingeschätzt hatte. Wir haben ab der Endphase der ersten Hälfte einfach mehr Druck aufgebaut und kamen am Ende gegen eine in Bestbesetzung angetretene Gästemannschaft am Ende zum klaren Sieg, bei dem wir am Ende sogar noch einiges liegen ließen. Die Abwehr und ein überragender Simon Stein im Tor waren die Grundlage für unseren Erfolg. Am Ende fiel der Sieg um ein paar Tore zu hoch aus, doch wir hätten eigentlich sogar noch mehr machen müssen“, meinte Igels Coach Heiner Mainz. „Unerklärlich der Bruch im Spiel meiner Mannschaft ab der 25. Minute! Die Abwehr hat einfach nicht mehr richtig verteidigt, wir hatten keinen Zugriff mehr auf die Angreifer der Gastgeber. Die Mannschaft hielt die Absprachen in der Deckung nicht ein und so lagen wir zur Pause verdient zurück. Überhastet dann die Abschlüsse nach dem Wechsel, dazu ein starker Igeler Torwart, der uns einiges wegfischte und so fingen wir uns immer wieder die Gegenstöße, haben am Ende auch in der Höhe verdient verloren“, gab Gästetrainer Frank Staskewitz zu.