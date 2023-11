Wittlich gewinnt Eifelderby Mattheis sorgt für Überraschung

Wittlich entscheidet das Eifel-Derby für sich! Die Mannschaft von Spielertrainer Nico Weber setzt sich gleich von Spielbeginn an deutlich ab, führte über 3:0 (6). und verteidigt die Führung über 10:7 (24.) bis zur Pause zum 14:11. Auch nach dem Wechsel läßt Wittlich die Gäste aus Gerolstein nicht mehr näher als drei Tore herankommen und zog über 19:16 (40.), 23:20 (50.) vorentscheidend auf 27:21 (56.) davon, die Auszeit der Gäste brachte nichts mehr und so stand am Ende ein klarer 29:23 Erfolg auf der Anzeigetafel! „Ein ungefährdeter Sieg meiner Mannschaft! Wir haben gut ins Spiel gefunden und Gerolstein mit unserer 5:1 Deckung vor Probleme gestellt. So provozierten wir die Fehlpässe beim Gast und fanden gut in unser Umschaltspiel. Allerdings fanden wir im Angriff im gebundenen Spiel noch nicht die richtigen Lösungen. Das wurde nach dem Wechsel besser, spielten weiterhin eine sehr variable Abwehr und das stellte Gerolstein erneut vor eine Herausforderung. Sie versuchten es dann mit einer offenen Manndeckung gegen mich, doch das brachte uns Räume im Spiel 5 gegen 5. Zudem zog unser Keeper Alex Schenk dem Gast mit vier gehaltenen Siebenmetern den Zahn. Es war ein schnelles Spiel, in dem die schnellere Mannschaft heute gewonnen hat und bei uns alle Spieler ihre Spielanteile hatten“, freute sich Wittlichs Spielertrainer Nico Weber. „Gutes Spiel meiner heute wieder durch Krankheit und Urlaub dezimierten Mannschaft. Am Schluss vielleicht zwei oder drei Tore zu hoch ausgefallen. Starke Leistungen der Torhüter auf beiden Seiten. Sebastian Wolf führte bei uns auf der Mitte gut Regie. Auf der heutigen Leistung können wir aufbauen und so freuen wir auf das Training am Mittwoch sowie das nächste Heimspiel“, resümierte Gerolsteins Trainer Sandro Baumanns.