Verbandsliga startet nach Herbstferienpause mit vollem Programm Verbandsligavorschau von Sandro Baumanns, Trainer des SV Gerolstein

Im Moment sind wir in einer kleinen Krise haben die Leichtigkeit verloren und wollten unbedingt jedes Spiel gewinnen. Wir haben uns selbst zu stark unter Druck gesetzt, daraus resultierten technische Fehler und Verwirrung in der Abwehr. Die Wittlicher stellen sich zu 100% in den Dienst der Mannschaft, haben ein gemeinsames Ziel und lassen sich auch von kleineren Stolpersteinen nicht davon abbringen. Wer hier die Punkte behalten darf, wird die Tagesform und die individuelle Besetzung der beiden Teams entscheiden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann Ich leider noch nicht sagen, wer alles aus Gerolstein in Wittlich mitspielen wird.