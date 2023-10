einige Ergebnisse überraschen Überraschende Ergebnisse mit dem Remis der Saarburger Fortunen gegen Igel, der Punkteteilung zwischen Hunsrück II und Wittlich und dem Sieg der HSG Oberen Nahe gegen Gerolstein

Für eine weitere Überraschung sorgte die im Umbruch befindliche Saarburger Mannschaft, die dem HSC Igel ein Remis „abtrotzte“. Hin und her wechselten die Führungen in der ersten Hälfte. Nach dem 5:3 (8.) gelang den Gästen aus Igel beim 7:8 (12.) die Führung, die das Mainz Team aber nicht verteidigen konnte. Über 12:11 (24.) ging Saarburg überraschend mit einer Führung in die Kabine. Igel kam besser aus der Kabine, schien beim 16:19 (32.) auf dem Weg, das Spiel in den Griff zu bekommen, konnte aber den Sack nicht zumachen. So blieb Saarburg dran, glich beim 20:20 (41.) wieder aus, ehe das Mainz Team wieder die Führung übernahm. Nach der Auszeit der Gäste beim 24:24 (53.) waren es Pitt Schuster und Marvin Schmitt, die ihr Team bis zur 55. Minute auf 26:24 wegziehen ließ. Julian Schallert schaffte den Anschlusstreffer knapp eine Minute vor dem Ende, es folgte die Auszeit der Igeler, die Leon Hecker fünf Sekunden vor dem Ende mit dem Ausgleichstreffer „krönte“. „Ein sicherlich überraschender Punktgewinn meiner Mannschaft! Es hat alles geklappt, was wir uns vorgenommen hatten, und die Mannschaft hat sich an den Matchplan gehalten, unterstützt von unserem tollen Publikum, das uns gepuscht hat. Die Abwehr stand gut nach der Anfangsphase, doch am Ende hatten wir zu viele technische Fehler und es fehlte uns die Cleverness, um die beiden Tore über die Zeit zu bringen, Ein Klassespiel der Jungs und es wird von Spiel zu Spiel besser, obwohl wir heute wieder ohne gelernte Kreisläufer auskommen mussten“, lobte Saarburgs Spielertrainer Keven Ponton. „Die frühe rote Karte gegen Jonas Ossadnik in der fünften Minute, die aus meiner Sicht umstritten war, raubte uns die Alternativen im Rückraum. Saarburg lag ständig in Führung, musste dann aber dem Kräfteverschleiß Tribut zollen. Wir fanden besser ins Spiel, versäumten es aber nach der zweiten Hälfte den Sack zuzumachen. Bei uns war einfach die Abschlussquote heute schlecht. So blieb das Spiel bis zum Ende hart umkämpft und ich bin mit dem Punkt zufrieden, aus meiner Sicht ein gerechtes Remis“, fand Gästetrainer Heiner Mainz.