Verbandsligist Wittlich mit Neuzugang Portrait von Sören Reifferscheidt, dem einzigen Neuzugang der ersten Männer-Mannschaft, der vom Rheinlandligisten Daun nach Wittlich kam und am Samstag sein erstes Pflichtspiel bestreitet.

Sören Reifferscheidt spielte von 2006 bis 2014 in der Jugend seines Heimatvereins in Daun, wechselte dann für drei Jahre in der Jugend-Oberliga bei den Sportfreunden Puderbach im Westerwald, ehe er zur JSG Trier/Igel/Schweich kam, mit der er als Rheinlandmeister 2019 erneut in die A-Jugend-Oberliga aufstieg. Danach kehrte der Spielmacher nach Daun zurück, wo er die vergangenen vier Jahre in der ersten Mannschaft spielte. Sören Reifferscheidt ist als Dualer Student im Bereich BWL/E-Commerce beim Unternehmen BD Rowa in Kelberg tätig.