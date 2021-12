Handball-Star : Spielmacher Schmid wechselt von Mannheim nach Luzern

Mannheim Weltklasse-Spielmacher Andy Schmid wechselt im Sommer vom Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen in seine Schweizer Heimat zum HC Kriens-Luzern.

Schmid sagte, nach 13 Jahren im Ausland schließe sich mit dem Wechsel in die Heimat nun ein Kreis. Er freue sich enorm, zusammen mit seiner Familie in die Schweiz zurückzukehren.

Zudem wurde Schmid von 2014 bis 2018 fünfmal in Serie zum besten Bundesligaspieler gewählt. Der „ereignisreiche Lebensabschnitt“ in Mannheim werde „immer in bester Erinnerung bleiben“, sagte Schmid.