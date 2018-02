später lesen Handball-Bundesliga Stuttgart trennt sich von Trainer Baur Teilen

Der abstiegsbedrohte Handball-Bundesligist TVB Stuttgart und Trainer Markus Baur haben sich mit sofortiger Wirkung getrennt. Dies teilte der TVB am Sonntag mit. Bis auf weiteres übernimmt Geschäftsführer Jürgen Schweikardt den Trainerposten. Stuttgart hat die letzten zehn Bundesligaspiele verloren und als Tabellen-16. nur noch zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Weil "das Ziel Klassenerhalt in Gefahr ist, haben wir uns gemeinsam mit Markus Baur dazu entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden", begründete Christian May, Sprecher der Gesellschafter der TVB 1898 Handball GmbH & Co. KG, den Schritt. Die Lösung mit Schweikardt, der das Team 2015 in die Bundesliga geführt hatte, sei "aufgrund der Kurzfristigkeit naheliegend. Er kennt die Mannschaft und das Umfeld bestens". 2007-Weltmeister Baur war seit Sommer 2016 Trainer des TVB und erreichte in der vergangenen Saison dank einer starken Rückrunde mit 23 Punkten den Klassenerhalt. "Die Zusammenarbeit und der Austausch mit den Verantwortlichen des TVB war stets respektvoll und zielgerichtet. Ich wünsche dem TVB und seinen Fans für die weiteren Spiele viel Erfolg und den Klassenerhalt", sagte Baur.