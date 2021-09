Handball-Bundesliga : Supercup gegen Lemgo: THW Kiel startet Jagd nach Titeln

Will mit dem Sieg im Supercup in die Saison starten: THW-Coach Filip Jicha. Foto: Uwe Anspach/dpa

Düsseldorf Der THW Kiel will die Saison mit dem ersten Titelgewinn einläuten. Im Supercup-Duell mit Lemgo hat der Rekordmeister noch eine Rechnung offen. Die Vorfreude ist bei beiden Teams groß, denn endlich darf vor größerem Publikum gespielt werden.

Vier Tage vor dem Bundesliga-Auftakt ist das Duell Meister gegen Pokalsieger an diesem Samstag (19.00 Uhr/Sky) in Düsseldorf für Kiel eine willkommene Standortbestimmung und für den deutschen Handball ein erster Schritt zurück zur Normalität. Bis zu 8000 Zuschauer sind für das traditionelle Event zugelassen.

Ob die Fans nach langer Abstinenz gleich wieder in Scharen kommen, muss sich aber erst noch zeigen. „Ich glaube, dass man den Zuschauern etwas Zeit geben muss, sich wieder an die Situation zu gewöhnen. Wir können nicht davon ausgehen, dass alle wieder sofort in die Halle strömen“, sagte Lemgos Trainer Florian Kehrmann in einem Interview der „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ und ergänzte: „Wir müssen so tollen Handball spielen, dass die Fans wieder in die Hallen wollen.“