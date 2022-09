Handball : Supercup-Gewinn: THW Kiel fühlt sich bereit für Titeljagd

Düsseldorf Das Supercupspiel zwischen Kiel und Magdeburg gibt einen Vorgeschmack auf das Titelduell beider Teams in der Handball-Bundesliga. Doch auch Flensburg und Berlin wollen in der Meisterschaft mitmischen.

Trainer Filip Jicha gab den Handballern des THW Kiel nach dem Supercup-Triumph gegen den SC Magdeburg spontan einen Tag frei - beim enttäuschten deutschen Meister stand dagegen vor dem Bundesligastart am Sonntag harte Arbeit an.

Der geht nach der gelungenen Saison-Ouvertüre mit noch breiterer Brust in den Titelkampf. „Wir wollten von Anfang an zeigen, dass wir Meister werden wollen“, betonte der überragende THW-Torwart Niklas Landin. Ähnlich bewertete Kapitän Domagoj Duvnjak den zwölften Erfolg der Kieler in dem seit 1994 ausgetragenen Wettbewerb. „Dieser Sieg gibt uns noch mehr Selbstvertrauen“, sagte er. Rückraumspieler Harald Reinkind kündigte an: „Wir wollen so viele Titel holen wie möglich.“