Handball-Champions-League : THW Kiel feiert souveränen Sieg in Aalborg

THW Kiel feiert souveränen Sieg in Aalborg

Steffen Weinhold (r) feierte mit dem THW Kiel einen souveränen Sieg in Aalborg. Foto: Rene Schutze/Ritzau Scanpix/AP/dpa

Kiel Der THW Kiel hat den dritten Sieg in der Gruppenphase der Handball-Champions-League gefeiert.

Die Norddeutschen hatten in der Anfangsphase vor allem im dänischen Torhüter Niklas Landin und im norwegischen Rückraumspieler Sagosen ihre größten Aktivposten. Die Mannschaft von THW-Coach Filip Jicha profitierte aber auch von zahlreichen technischen Fehlern und schlechten Wurfentscheidungen der Gastgeber, die auch auf den siebten Feldspieler setzten. So trafen erst Domagoj Duvnjak zum 14:7 (26.) und dann auch der zweite Kieler Keeper Dario Quenstedt zum 16:8 (28.) in das leere Aalborger Tor.