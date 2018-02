später lesen Champions League THW Kiel gewinnt Champions-League-Partie in Aalborg 27:20 FOTO: Axel Heimken FOTO: Axel Heimken Teilen

Die Handballer des THW Kiel haben wieder in die Erfolgsspur gefunden. Drei Tage nach der 25:26-Heimpleite in der Bundesliga gegen die HSG Wetzlar gewannen die Kieler in der Champions League beim dänischen Meister Aalborg HB mit 27:20 (15:11). dpa