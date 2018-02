später lesen Handball THW Kiel gewinnt in Champions League bei Aalborg HB Teilen

Twittern

Teilen



Die Handballer des THW Kiel haben wieder in die Erfolgsspur gefunden. Drei Tage nach der Liga-Heimpleite gegen die HSG Wetzlar gewannen die Kieler am Sonntag in der Champions League beim dänischen Meister Aalborg HB mit 27:20 (15:11).