Champions League : THW Kiel nach 33:28 über Szeged im Viertelfinale

Kiels Patrick Wiencek springt am Wurfkreis in die Höhe und zielt auf das Tor von Pick Szeged. Foto: Frank Molter/dpa

Kiel Die Handballer des THW Kiel stehen im Viertelfinale der Champions League. Der Titelverteidiger gewann in eigener Halle das Achtelfinal-Rückspiel gegen den ungarischen Vertreter Pick Szeged mit 33:28 (18:15).

Die Ungarn starteten couragiert, führten in der neunten Minute 5:3. Die Kieler konterten mit fünf Treffern in Serie und bekamen die Partie zusehends besser in den Griff. Nach dem Seitenwechsel setzte THW-Trainer Filip Jicha auf den siebten Feldspieler, und die Gastgeber bauten den Vorsprung mit einem 3:0-Lauf auf 21:15 (33.) aus. Damit war das Weiterkommen gesichert. Zehn Minuten vor Schluss kamen dann auch die THW-Reservisten zum Einsatz.