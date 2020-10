Handball : THW Kiel nach 35:29 in Nordhorn an der Tabellenspitze

THW Kiel nach 35:29 in Nordhorn an der Tabellenspitze

Kiel Die Handballer des THW Kiel haben den vierten Saisonsieg gefeiert und sich zumindest bis Sonntag an die Bundesliga-Spitze gesetzt.

Für viel Unmut in der Partie sorgten die Unparteiischen David und Christian Hannes, die am Ende der ersten Halbzeit nach einem harten Einsteigen der HSG-Abwehr gegen Kiels Steffen Weinhold auf eine Sanktion verzichteten, wenig später aber dem THW-Kreisläufer Hendrik Pekeler die Rote Karte zeigten, weil er bei einem direkten Freiwurf dem Nordhorner Philipp Vorlicek den Ball an den Kopf warf.