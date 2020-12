Champions League : THW Kiel nach Sieg über Top-Team Veszprem im Finale

Köln 70 Minuten Spannung - und am Ende strahlten die Handballer des THW Kiel. Nach einem Krimi gegen Telekom Veszprem spielt der deutsche Rekordmeister im Finale der Champions League um den dritten Titel.

Wenige Wochen nach der 33:41-Pleite gegen die Ungarn in der Gruppenphase der aktuellen Champions-League-Saison waren die Kieler, die auf die verletzten Nikola Bilyk und Magnus Landin sowie Pavel Horak nach Corona-Erkrankung verzichten mussten, in der ersten Halbzeit hellwach.

Der gute Start verlieh den Kielern zusätzliche Sicherheit, zumal nun auch Superstar Sander Sagosen im Angriff zündete. Der Norweger setzte seine Mitspieler immer wieder gekonnt in Szene und war selbst bis zur Pause dreimal erfolgreich. So wuchs der Vorsprung beim 17:10 (26.) sogar auf sieben Treffer an. Zwar konnten die Ungarn etwas verkürzen, dennoch nahm der THW zur Halbzeit ein komfortables Fünf-Tore-Polster mit in die Kabine.