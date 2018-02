später lesen Handball-Bundesliga THW Kiel startet nach EM-Pause souverän in die Liga FOTO: dpa, ahe scg FOTO: dpa, ahe scg Teilen

Twittern

Teilen



Rekordmeister THW Kiel ist mit einem souveränen Sieg aus der sechswöchigen EM-Pause in die Handball-Bundesliga gestartet. Die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason feierte am Sonntag beim 37:25 (19:13) bei Aufsteiger TV Hüttenberg den sechsten Liga-Erfolg in Serie.