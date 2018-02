später lesen 29:30-Heimniederlage THW Kiel verliert in der Champions League FOTO: dpa, reh fux FOTO: dpa, reh fux Teilen

Die Handballer des THW Kiel haben nach fünf Siegen in Serie wieder eine Niederlage in der Champions League kassiert. Die Kieler verloren am Samstag ihr Heimspiel gegen den polnischen Meister KS Vive Kielce mit 29:30 (17:16).