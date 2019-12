Handball-Bundesliga : THW Kiel verliert Tabellenspitze wieder an Flensburg

THW Kiel verliert Tabellenspitze wieder an Flensburg

Berlin Der THW Kiel unterliegt überraschend 28:29 bei den Füchsen Berlin. Verfolger SG Flensburg-Handewitt profitiert davon und übernimmt durch das 32:25 gegen den HBW Balingen-Weilstetten wieder die Spitzenposition in der Handball-Bundesliga.

Der deutsche Rekordmeister THW Kiel hat in der Handball-Bundesliga eine überraschende Niederlage kassiert. D

urch die 28:29 (17:12)-Auswärtspleite bei den Füchsen Berlin verloren die „Zebras“ mit jetzt 24:6 Punkten die Tabellenführung an den Nordrivalen und Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt, der sein Heimspiel gegen Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten 32:25 (18:13) für sich entschied und nun 26:8 Zähler auf seinem Konto hat.

„Wir machen unglaublich viele technische Fehler und haben die Meisterschaft wieder interessant gemacht“, sagte Kiels Spielmacher Miha Zarabec nach dem Spiel beim TV-Sender Sky. Die Berliner kompensierten die verletzungsbedingten Ausfälle der Torhüter Dejan Milosavljev und Silvio Heinevetter sowie des Abwehrchefs Jakov Gojun gut. Auch vom Fünf-Tore-Rückstand zur Pause und der Roten Karte gegen Mijajlo Marsenic nach einem Foul an Zarabec (35.) ließen sich die Berliner nicht irritieren und gingen in der 52. Minute mit 26:24 in Führung.