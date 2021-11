Handball-Bundesliga : THW verärgert über Handhabung coronabedingter Spielabsagen

Beklagt eine Ungleichbehandlung bei Spielabsagen in der Bundesliga: Kiels Trainer Filip Jicha. Foto: Axel Heimken/dpa

Kiel Handballmeister THW Kiel beklagt in der Bundesliga eine Ungleichbehandlung. „Wir mussten weiterspielen und haben es teuer bezahlt“, sagte Trainer Filip Jicha den „Kieler Nachrichten“.

Ohne die Nationalspieler Sander Sagosen und Steffen Weinhold büßte der THW in der Liga Punkte in Lemgo (21:21) und gegen den SC Magdeburg (27:29) ein und kam auch in der Champions League gegen Szeged (32:32) nicht zum Erfolg.