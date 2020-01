Sieg gegen Lettland : Titelverteidiger Spanien gewinnt Auftakt bei Handball-EM

Trondheim Titelverteidiger Spanien ist mit einem lockeren Sieg in die Handball-EM gestartet. Der Europameister von 2018 setzte sich in Trondheim gegen EM-Neuling Lettland mit 33:22 (14:11) durch.

Die Spanier liegen in der Gruppe C nun gleichauf mit der deutschen Mannschaft, die zuvor mit dem 34:23 gegen die Niederlande ebenfalls einen Auftaktsieg mit elf Toren Differenz gefeiert hatte. Am Samstag kommt es zum direkten Duell der beiden Gruppenfavoriten.