Handball-WM „Tolle Leistung“: Deutsche sind nach Sieg Gruppenerste

In der zweiten Turnierphase trifft die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch in einer Sechser-Gruppe auf Dänemark, Rumänien und voraussichtlich Serbien. Das erste Hauptrunden-Duell steht für den deutschen Kader am Donnerstag an. Die Teams nehmen ihre Punkte aus der Vorrunde mit. Die zwei Gruppenbesten qualifizieren sich dann fürs Viertelfinale.