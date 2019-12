EM-Nominierung : Torhüter-Oldie Bitter: Comeback im Handball-Nationalteam

Dortmund Der ehemalige Weltmeister-Keeper Johannes Bitter kehrt für die anstehende EM ins Handball-Nationalteam zurück. Für den 37-Jährigen muss unter anderen Routinier Silvio Heinevetter weichen. Rückraumspieler Weinhold sagt kurzfristig ab.

„Natürlich wurde ein bisschen gefeiert, weil es ja was Besonderes ist“, sagte der 37 Jahre alte Torwart-Oldie über sein sensationelles Comeback. „Ich bin natürlich sehr froh und sehr stolz, jetzt wieder in diesem elitären Kreis unterwegs zu sein und freue mich darauf, die Hymne wieder zu singen.“

Für die ausstehenden drei Bundesliga-Spieltage in diesem Jahr am 22., 26. und 29. Dezember hofft er, dass „alle gesund durchkommen und das Ende der Fahnenstange erreicht ist, was die Absagen betrifft“. Trotz der jüngsten Hiobsbotschaften sieht Prokop der EM, wo Deutschland in der Vorrunde auf die Niederlande (9. Januar), Titelverteidiger Spanien (11. Januar) und Lettland (13. Januar) trifft, aber zuversichtlich entgegen.