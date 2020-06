Corona-Krise : „Touch von Kinder-Handball“: HBL startet Saisonvorbereitung

Frankfurt/Main Seit Anfang März ruht der Handball wegen der Corona-Krise. Nun legen die Bundesligisten langsam wieder mit dem Training los. Doch es wird keine normale Saisonvorbereitung.

Das Handball-ABC müssen die Bundesligaprofis nach der mehrmonatigen Corona-Pause nicht neu erlernen - und doch stellt der Wiedereinstieg in den Trainingsbetrieb die Spieler und Trainer vor eine besondere Herausforderung.

„Man muss ganz langsam anfangen“, sagte Maik Machulla, Coach des deutschen Vizemeisters SG Flensburg-Handewitt. „Das Ganze wird einen Touch von Kinder-Handball haben. Die Schulter wird sich erst wieder an Wurf-Situationen gewöhnen müssen.“

Drei Monate vor dem geplanten Saisonauftakt am 1. Oktober legen mit dem SC DHfK Leipzig und der HBW Balingen-Weilstetten bereits an diesem Mittwoch die ersten Vereine mit der Vorbereitung los. Wie die meisten Clubs planen die Sachsen eine Pause zwischen zwei längeren Trainingsblöcken ein. Das Gros der wegen der Corona-Krise auf 20 Clubs aufgestockten Liga will bis Mitte Juli wieder das Training aufnehmen.