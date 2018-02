später lesen Füchse Berlin Trainer Petkovic bleibt bis 2020 Teilen

Trainer Velimir Petkovic bleibt dem Handball-Bundesligisten Füchse Berlin bis Sommer 2020 erhalten. Wie der Hauptstadtklub am Montag mitteilte, wurde der nach der aktuellen Saison auslaufende Vertrag mit dem 61-Jährigen um zwei Jahre verlängert. Der gebürtige Bosnier hatte die Füchse, derzeit als Tabellenzweiter der Bundesliga auf Champions-League-Kurs, im Dezember 2016 übernommen. "Bob Hanning und ich kennen uns seit über 20 Jahren und haben großes gegenseitiges Vertrauen", sagte Petkovic mit Blick auf die Zusammenarbeit mit dem Füchse-Geschäftsführer. Vor seinem Engagement in Berlin hatte Petkovic in der Bundesliga bereits Frisch Auf Göppingen und die HSG Wetzlar betreut.