Vor Ungarn-Spiel Trotz Drucksituation: Handballer glauben an EM-Halbfinale

Zehn mögliche Konstellationen gibt es noch, wie dem DHB-Team der Vorstoß ins Halbfinale gelingen kann. Der einfachste Weg sieht so aus: Deutschland gewinnt die abschließenden Hauptrundenspiele gegen Ungarn am Montag sowie gegen Kroatien am Mittwoch und Österreich verliert gegen Olympiasieger Frankreich oder Island. „Es ist kein Weg für Verlierer, den müssen wir gehen. Dafür brauchen wir jeden Mann“, forderte Spielmacher Juri Knorr.