Europameisterschaft : Trotz Sieges gegen Rumänien: DHB-Frauen ausgeschieden

Skopje Zum Abschluss der EM-Hauptrunde zeigen die deutschen Handballerinnen eine starke Leistung. Lohn ist ein klarer Sieg gegen Rumänien. Trotzdem kam das Aus.

Dadurch schob sich der Weltmeister von 2019 in der Tabelle der Gruppe II mit 5:5 Punkten an der DHB-Auswahl (4:6) vorbei auf Rang drei. Am späten Abend konnte auch Spanien schon mit einem Remis gegen Olympiasieger Frankreich noch an der deutschen Mannschaft vorbeiziehen.