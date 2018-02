später lesen Handball TuS N-Lübbecke verpflichtet Strosack Teilen

Handball-Bundesligist TuS N-Lübbecke hat Rechtsaußen Peter Strosack für die kommende Saison verpflichtet. Der 23 Jahre alte frühere Junioren-Nationalspieler wechselt vom Ligakonkurrenten SC DHfK Leipzig nach Ostwestfalen und unterschrieb einen Einjahresvertrag, der sowohl für die erste als auch zweite Bundesliga gilt. Für Leipzig kam Strosack in der laufenden Saison in allen 20 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei 33 Tore. "Mit Peter bekommen wir einen erfahrenen Rechtsaußen, der in den vergangenen Jahren in Leipzig gute Leistungen abgerufen hat. Peter ist ein guter Gegenstoßspieler und passt voll in unser Konzept", sagte TuS-Trainer Aaron Ziercke. N-Lübbecke hat als Tabellen-15. derzeit drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.