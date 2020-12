Turnier in Dänemark : Ungarn-Coup stärkt Zuversicht: DHB-Frauen bei EM angekommen

Kolding Nach einer schwachen Vorrunde zeigen Deutschlands Handballerinnen gegen Ungarn ihre bisher beste Leistung bei der Europameisterschaft. Das gibt Selbstvertrauen für den 24-Stunden-Doppelpack im Kampf um den Halbfinaleinzug gegen die Niederlande und Kroatien.

Im zweiten Gruppenduell an diesem Montag (18.15 Uhr) will die DHB-Auswahl den überzeugenden 32:25-Sieg gegen Ungarn veredeln und vor dem Hauptrundenfinale gegen Kroatien nur 24 Stunden später die Chance auf den angestrebten Einzug ins Halbfinale wahren. „Wir sind alle froh aufgestanden. Für die Spielerinnen war es eine große Erleichterung und Bestätigung. Das gilt es festzuhalten“, sagte Bundestrainer Henk Groener und kündigte an: „Wir wollen mit Mut, Selbstvertrauen und Tempo spielen. Wenn wir es schaffen, unsere Strategie umzusetzen, kommen wir für den Sieg infrage.“

Mit 4:2 Punkten belegt die DHB-Auswahl in der Gruppe II derzeit den dritten Platz hinter dem bereits für das Halbfinale qualifizierten Rekord-Europameister Norwegen (8:0) und Kroatien (6:2). Das bisherige Überraschungsteam des Turniers ist am Dienstag letzter Hauptrundengegner der deutschen Mannschaft. „Das werden zwei Knallerspiele. Wir sind heiß auf das Halbfinale und wollen endlich einmal dem Druck Stand halten“, verkündete Linksaußen Antje Lauenroth.

Bei der WM 2019 in Japan gelang der deutschen Mannschaft gegen den späteren Gold-Gewinner beim 25:23-Erfolg in der Hauptrunde eine Überraschung. Zuletzt kreuzten sich die Wege mit den seit fünf Jahren zur absoluten Weltspitze zählenden Niederländerinnen Anfang Oktober in zwei Testspielen, in denen es einen Sieg und eine Niederlage gab. „Da hat sich gezeigt, dass wir mithalten können“, sagte Groener.