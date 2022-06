Champions League : Versöhnliches Ende: THW feiert Rang drei in der Königsklasse

Köln Der THW Kiel kann sich nicht zum Champions-League-Sieger krönen. Im Halbfinale erweist sich der FC Barcelona als zu stark. Zum Abschluss gibt es zumindest einen Trostpreis und ein Lob vom Trainer.

Zum Abschluss den Trostpreis

Immerhin gab es zum Abschluss des Final4 in Köln den Trostpreis. Im Spiel um Platz 3 behielten die Kieler gegen Ungarns Topclub Telekom Veszprem mit 3:1 im Siebenmeterwerfen die Oberhand und verabschiedeten sich mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause. Nach 60 Minuten hatte es 34:34 (14:18) gestanden.

Schon am Vortag hatte Jicha nach der Niederlage gegen Barcelona die Moral seiner Schützlinge gelobt. „Ich bin extrem stolz auf meine Mannschaft, die wirklich alles auf der Platte gelassen hat, was noch in den Beinen und Köpfen war“, sagte der Tscheche und fügte hinzu: „Es tut mir leid für die Jungs, dass sie sich nicht belohnen konnten. Sie haben unglaublich gefightet.“

„Barcelona war klar besser“

Der Ausfall von Superstar Sander Sagosen und Abwehrchef Hendrik Pekeler erwies sich letztlich als zu große Hypothek. „Ich will keine Ausreden suchen, aber natürlich haben sie uns gefehlt“, sagte Duvnjak. Am verdienten Erfolg der Katalanen ließ der Kroate aber keinen Zweifel aufkommen: „Man muss klar sagen, dass Barcelona besser war.“

„Wir können zufrieden sein“

So kam es nicht zur Krönung einer Saison, in der die Kieler dank des DHB-Pokalsieges zumindest nicht titellos blieben. Als Vizemeister hinter dem souveränen Champion SC Magdeburg ist der THW zudem auch in der Spielzeit 2022/23 in der Königsklasse dabei und kann dann einen erneuten Anlauf auf Europas Handball-Thron nehmen. „Wir haben immer zusammengestanden“, lobte Landin den Teamgeist, und Duvnjak bilanzierte: „Wir können zufrieden sein.“