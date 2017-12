Viertelfinale komplett - DHB-Auswahl Zwölfter

Titelverteidiger Norwegen, Vize-Weltmeister Niederlande, Olympiasieger Russland und Außenseiter Tschechien komplettieren das Viertelfinale der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen. dpa

Die Norwegerinnen setzten sich in Leipzig gegen Spanien mit 31:23 durch und treffen in der Runde der besten Acht auf die Niederlande. Der WM- und EM-Zweite zitterte sich in Magdeburg gegen Japan mit einem 26:24 nach Verlängerung in die nächste Runde.

Auch Mitfavorit Russland musste beim 36:35 gegen Asienmeister Südkorea in die Overtime. Nach 60 Minuten hatte es 30:30 gestanden. Gegner im Viertelfinale ist Tschechien, das sich gegen den EM-Fünften Rumänien in letzter Sekunde überraschend mit 28:27 durchsetzte. Um den Halbfinaleinzug kämpfen am Dienstag ferner Schweden gegen Dänemark und der Olympia-Zweite Frankreich gegen Montenegro.

Die deutsche Auswahl, die im Achtelfinale an Dänemark gescheitert war, beendete das Heim-Turnier auf Rang zwölf. Ausschlaggebend für die Platzierung, die nicht ausgespielt wurde, ist die Anzahl der in den Gruppenspielen gegen die ebenfalls weitergekommenen Teams erzielten Punkte. In dieser Wertung waren Serbien (9.), Rumänien (10.) und Spanien (11.) besser als Deutschland.

