Was sie über die EM 2024 wissen müssen Die Handballwelt kommt nach Deutschland

Ganz Handball-Deutschland fiebert dem großen Höhepunkt entgegen: Vom 10. bis 28. Januar 2024 ist Deutschland erstmals Gastgeber einer Männer-Europameisterschaft und erstmals findet eine Männer-EM mit 24 Mannschaften in nur einem Land statt. Und für Fans aus der Region Trier liegen zwei der sechs EM-Spielorte quasi um die Ecke: die SAP Arena in Mannheim, wo vom 11. bis 16. Januar zwei Vorrundengruppen ausgespielt werden, und die LANXESS Arena in Köln, wo ab 18. Januar eine EM-Hauptrundengruppe gastiert, gefolgt vom Finalwochenende.