Handball : 3. Handball-Liga: Spiel der HSG Wittlich abgesagt

WITTLICH/MÖGLINGEN (red) Das für Samstag geplante Spiel der Frauenmannschaft der HSG Wittlich in der 3. Handball-Bundesliga, Staffel Südwest, in Möglinger wurde kurzfristig, am späten Freitagabend, abgesagt. Grund ist ein Corona-Verdachtsfall in der Möglinger Mannschaft.

