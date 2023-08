Saisonstart im September B-Jugend des HSC Schweich in der Rheinlandliga - zweite Mannschaft soll lernen und Spaß haben

„Die in den letzten Jahren sehr gute und auch erfolgreiche Jugendarbeit trägt im weiblichen Bereich neben den Ergebnissen weiterhin Früchte und bringt uns dieses Jahr in die glückliche Situation sowohl in B, C als auch D Jugend im weiblichen Bereich jeweils 2 Teams ins Rennen zu schicken. Dieser glückliche Umstand stellt sich an dieser Stelle dann auch als Herausforderung dar, denn wie überall wird es immer schwieriger entsprechend Trainer und auch Hallenzeiten zu finden, um die steigende Nachfrage auch zufriedenstellend bedienen zu können. Die weibliche B 2 des HSC Schweich startet in das Abenteuer Rheinlandliga und wir erwarten eine sicherlich spannende und auch lehrreiche Saison, bei der es einzig und allein darum gehen wird, Spielpraxis und Erfahrung zu sammeln und dabei so viel Spaß wie möglich zu haben“, sagt Trainer Sven Sturm.

Der Kader für die kommende Spielzeit setzt sich in großen Teilen aus Spielerinnen der letztjährigen C2, Neueinsteigern sowie der Reserve der letztjährigen B1 zusammen und hat in dieser Konstellation noch nie ein Spiel bestritten. „Trotz der Kaderzusammenstellung haben wir uns bewusst für das "Abenteuer Rheinlandliga" entschieden. Hier werden wir zwar unterm Strich nicht viele Punkte auf der Habenseite verbuchen können, aber in unseren Augen ist die persönliche Weiterentwicklung der jungen Spielerinnen hier deutlich besser gegeben als in der Bezirksliga, was der entscheidende Grund war, diesen Schritt zu gehen“, glaubt der HSC Coach.